Внаслідок російських вечірніх обстрілів у Херсоні постраждали вісім людей

Ввечері 16 листопада через обстріли Херсона армією РФ постраждали вісім мирних жителів.
Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.
“Один чоловік загинув, семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості”, - написав Мрочко.
Він уточнив, що російські окупанти завдавали ударів по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.
Зазначається, що всім травмованим надана медична допомога.
Нагадаємо, загарбники вдарили по селищу Білозірка Херсонської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще п'ятеро людей отримали поранення.