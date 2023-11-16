Внаслідок російських вечірніх обстрілів у Херсоні постраждали вісім людей

Нагадаємо, загарбники вдарили по селищу Білозірка Херсонської області. Внаслідок атаки загинув чоловік , ще п'ятеро людей отримали поранення.

Зазначається, що всім травмованим надана медична допомога.

Він уточнив, що російські окупанти завдавали ударів по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Ввечері 16 листопада через обстріли Херсона армією РФ постраждали вісім мирних жителів.

Один чоловік загинув від російського удару.

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