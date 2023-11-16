Генштаб ЗСУ: На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 18 атак окупантів

По 15 атак ворога вдалося відбити на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 18 атак росіян у районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Авдіївському ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак. На Мар’їнському за підтримки авіації рашисти вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 15 атак.

На Куп’янському ворог безуспішно вів штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки. На Шахтарському загарбники вели безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області. А на Запорізькому противник вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито 5 атак.

Упродовж доби відбулось 62 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 31 авіаційний ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Натомість доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника. А підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 16 листопада така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Клюси, Архипівка Чернігівської області; Заріччя, Чуйківка, Бачівськ Сумської області; Ветеринарне, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Дворічанське Харківської області;

на Куп’янському завдав авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області;

на Лиманському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

на Бахмутському окупанти завдали авіаційного удару поблизу Диліївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області;

на Авдіївському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Тоненьке, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське Донецької області;

на Мар’їнському під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка;

на Шахтарському завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області;

на Запорізькому ворог завдав авіаційних ударів неподалік Новодарівки та Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Полтавка, Гуляйполе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області;

на Херсонському артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Іванівка та Білозерка Херсонської.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) 18-ма ударними БпЛА типу Shahed. Командування Повітряних сил повідомило, що в результаті бойової роботи було знищено 16 безпілотників.

Російські військові нині також масовано вдарили по селищу Білозірка Херсонської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще п'ятеро людей отримали поранення.