Важливо мати ширший погляд на відбудову

Аннелі Кольк, Надзвичайний та Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні, 10 листопада 2023 року взяла участь у міжнародній конференції «Відбудова України: для людей і про людей», організованій аналітичним центром «Вокс Україна» за підтримки The National Endowment for Democracy (NED). Пані Посол розповіла про допомогу, яку Естонія надає Україні, чому уряд Естонії вирішив зосередитися на допомозі одному українському регіону та чому віддає перевагу безпосередній взаємодії з місцевою владою.

Фото: Андрій Садовий

У нас є тривала історія доброї співпраці між естонською та українською владою: Естонська агенція співпраці (Estonian Development Cooperation) допомагає Україні з 1998 року – з того часу вона реалізувала в Україні понад 500 програм. 23 програми тривають сьогодні та продовжаться наступного року.

З 2006 року Україна є однією з пріоритетних країн для цієї агенції. Звісно, ми активізували допомогу Україні з 2014 року – після російського вторгнення та окупації частини територій. Ще більше ми посилили нашу допомогу після повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 2022 році. З лютого 2022 року Естонія надала Україні гуманітарної допомоги на понад 20 млн євро, військової допомоги на понад 400 млн євро, а також зібрала понад 30 млн євро пожертв від приватного сектору.

Житомирська область знаходиться у фокусі наших програм допомоги. Багато людей запитують мене, чому саме Житомир. Чесна відповідь полягає в тому, що Естонія – маленька країна, населення якої становить 1,3 млн. Ми вирішили зосередитися на області, яка має подібну площу і кількість населення. Вважаємо, що так ми зможемо допомогти краще, адже розуміємо розмір громади, потреби людей. Ми почали відбудовувати нашу країну, нашу економіку у 1991 році, й відбудовуємо досі.

Нещодавно уряд Естонії подав до парламенту бюджет на 2024 рік, у якому запропонував парламенту значно збільшити обсяги допомоги Україні як військової, так і проєктів з відбудови. Звісно, йдеться не лише про Агенцію співпраці. Ми співпрацюємо на різних рівнях як із центральними, так і з місцевими органами влади, а також місцеві органи влади України та Естонії співпрацюють між собою.

Оскільки ми дуже прагматична країна, ми розуміємо перевагу безпосередньої співпраці з місцевими органами влади. Адже у багатьох питаннях не потрібно йти через центральні органи влади, тому що в місцевих органах влади, в місцевих громадах є люди, які точно знають, що потрібно в їхніх регіонах. Ми вважаємо, що таким чином допомога буде ефективнішою.

Звичайно, ми спілкуємося і з центральною владою. На початку жовтня, коли наш міністр закордонних справ був з візитом в Україні (він тоді зустрічався з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим), ми передали листа, в якому попросили уряд дати ширший погляд на розвиток України в цілому та на розвиток конкретних її регіонів. Тому що ми вважаємо, що дуже важливо йти пліч-о-пліч із великою програмою розвитку.

Ми, естонці, віримо, що війна скоро закінчиться перемогою України і розпочнеться відбудова. Сподіваємося, що плани відбудови враховуватимуть необхідність розвитку, а не лише реконструкцію чи будівництво інфраструктури. Важливо мати ширший погляд.

Наприклад, ми побудували дитячий садок у місті Овруч (Житомирська область) – це перший етап. На другому етапі ми плануємо запросити вчителів і персонал дитячого садка на тренінги до Естонії, щоб вони отримали ширше бачення подальшого розвитку свого закладу. Таким чином відбудова – це не лише одноразова допомога, але й створення підвалин для довгострокового розвитку.

Я працюю в міністерстві закордонних справ уже 24 роки, й зокрема опікуються правами людини. Голоси людей і громад – важливі. В Естонії ми багато слухаємо, що потрібно місцевим жителям, які їхні проблеми, і дуже тісно спілкуємося з місцевою владою. В Україні так само намагаємося співпрацювати якомога більше саме з місцевою владою і мешканцями громад, щоб бачити, що ще може зробити Естонія. Я дуже багато разів була в Житомирській області, й незважаючи на те, що я в України лише три місяці, почуваюся тут, як вдома.

Естонія буде з Україною і допомагатиме стільки, скільки буде потрібно.