Важливо мати ширший погляд на відбудову

У нас є тривала історія доброї співпраці між естонською та українською владою: Естонська агенція співпраці (Estonian Development Cooperation) допомагає Україні з 1998 року – з того часу вона реалізувала в Україні понад 500 програм. 23 програми тривають сьогодні та продовжаться наступного року.
З 2006 року Україна є однією з пріоритетних країн для цієї агенції. Звісно, ми активізували допомогу Україні з 2014 року – після російського вторгнення та окупації частини територій. Ще більше ми посилили нашу допомогу після повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 2022 році. З лютого 2022 року Естонія надала Україні гуманітарної допомоги на понад 20 млн євро, військової допомоги на понад 400 млн євро, а також зібрала понад 30 млн євро пожертв від приватного сектору.
Житомирська область знаходиться у фокусі наших програм допомоги. Багато людей запитують мене, чому саме Житомир. Чесна відповідь полягає в тому, що Естонія – маленька країна, населення якої становить 1,3 млн. Ми вирішили зосередитися на області, яка має подібну площу і кількість населення. Вважаємо, що так ми зможемо допомогти краще, адже розуміємо розмір громади, потреби людей. Ми почали відбудовувати нашу країну, нашу економіку у 1991 році, й відбудовуємо досі.
Нещодавно уряд Естонії подав до парламенту бюджет на 2024 рік, у якому запропонував парламенту значно збільшити обсяги допомоги Україні як військової, так і проєктів з відбудови. Звісно, йдеться не лише про Агенцію співпраці. Ми співпрацюємо на різних рівнях як із центральними, так і з місцевими органами влади, а також місцеві органи влади України та Естонії співпрацюють між собою.
Оскільки ми дуже прагматична країна, ми розуміємо перевагу безпосередньої співпраці з місцевими органами влади. Адже у багатьох питаннях не потрібно йти через центральні органи влади, тому що в місцевих органах влади, в місцевих громадах є люди, які точно знають, що потрібно в їхніх регіонах. Ми вважаємо, що таким чином допомога буде ефективнішою.
Звичайно, ми спілкуємося і з центральною владою. На початку жовтня, коли наш міністр закордонних справ був з візитом в Україні (він тоді зустрічався з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим), ми передали листа, в якому попросили уряд дати ширший погляд на розвиток України в цілому та на розвиток конкретних її регіонів. Тому що ми вважаємо, що дуже важливо йти пліч-о-пліч із великою програмою розвитку.
Ми, естонці, віримо, що війна скоро закінчиться перемогою України і розпочнеться відбудова. Сподіваємося, що плани відбудови враховуватимуть необхідність розвитку, а не лише реконструкцію чи будівництво інфраструктури. Важливо мати ширший погляд.
Наприклад, ми побудували дитячий садок у місті Овруч (Житомирська область) – це перший етап. На другому етапі ми плануємо запросити вчителів і персонал дитячого садка на тренінги до Естонії, щоб вони отримали ширше бачення подальшого розвитку свого закладу. Таким чином відбудова – це не лише одноразова допомога, але й створення підвалин для довгострокового розвитку.
Я працюю в міністерстві закордонних справ уже 24 роки, й зокрема опікуються правами людини. Голоси людей і громад – важливі. В Естонії ми багато слухаємо, що потрібно місцевим жителям, які їхні проблеми, і дуже тісно спілкуємося з місцевою владою. В Україні так само намагаємося співпрацювати якомога більше саме з місцевою владою і мешканцями громад, щоб бачити, що ще може зробити Естонія. Я дуже багато разів була в Житомирській області, й незважаючи на те, що я в України лише три місяці, почуваюся тут, як вдома.
Естонія буде з Україною і допомагатиме стільки, скільки буде потрібно.