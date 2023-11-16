Швейцарія приєдналася до групи країн, що вимагають створення спецтрибуналу для Росії

Також країна виступатиме за перегляд Римського статуту з метою зміцнення здатності Міжнародного кримінального суду переслідувати злочини агресії.

Швейцарія оголосила, що приєднується до групи країн, які підтримують створення спеціального трибуналу для Росії.

Про це йдеться на урядовому сайті країни.

Швейцарія переконана, що злочин агресії, вчинений проти України, не має залишитися безкарним.

В останні місяці ініціатива зі створення такого трибуналу отримала ширшу підтримку і тепер її підтримують 38 держав, серед яких - Франція, Німеччина, Норвегія, Гватемала, Японія та Канада. Швейцарія офіційно приєдналася до цієї основної групи на зустрічі 16 листопада у Берліні. На цьому заході країну представляв посол, голова Директорату міжнародного публічного права у швейцарському МЗС Франц Перес.

Водночас зі створенням спеціального трибуналу Швейцарія виступатиме за перегляд Римського статуту з метою зміцнення здатності Міжнародного кримінального суду переслідувати злочини агресії. Річ у тім, що МКС має юрисдикцію переслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені в Україні, але не злочини агресії. Оскільки ні Україна, ні Росія не ратифікували Римський статут, МКС не має тут юрисдикції.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом та повідомив, що крім ордера на арешт Путіна будуть і інші результати.

Минулого місяця Парламентська Асамблея Ради Європи закликала до реформування Радбезу ООН і створення спецтрибуналу для Росії.