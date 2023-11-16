Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
Газ і нафта: чому Україна не зупиняє російського транзиту?
Газ і нафта: чому Україна не зупиняє російського транзиту?
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
У Кропивницькому пролунав вибух
У Кропивницькому пролунав вибух
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
ГоловнаСвіт

Люксембург отримав нового прем’єр-міністра

Колишній очільник уряду країни Бетель очолив міністерство закордонних справ.

Люксембург отримав нового прем’єр-міністра
Новий прем'єр Люксембургу Люк Фріден
Фото: EPA/UPG

Колишній міністр фінансів Люксембургу Люк Фріден стане новим прем'єр-міністром країни, пише Reuters.

Він очолить урядову коаліцію його християнсько-демократичної партії та ліберальної партії колишнього прем'єр-міністра Ксав'є Бетеля.

Християнсько-соціальна народна партія (CSV) Фрідена, правоцентристська партія Люксембургу, яка протягом тривалого часу домінувала, перемогла на виборах минулого місяця, залишивши колишню коаліцію лібералів, соціалістів і зелених без більшості.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Після майже шести тижнів переговорів народники у четвер підписали коаліційну угоду з Демократичною партією Бетеля.

У новому уряді Бетель отримав портфель міністра закордонних справ після того, як очолював Люксембург протягом 10 років. Новим міністром фінансів призначили Жиля Рота з CSV.

Коаліція має більшість із 35 місць у 60-місному парламенті країни.

Нагадаємо, кілька днів ексміністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн заявив про підтримку переговорів про членство України в ЄС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies