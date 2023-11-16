Лідер Китаю заявив представникам американського бізнесу, що Китай готовий бути “партнером і другом” США

Сі Цзіньпін зробив цю заяву на тлі зниження іноземних інвестицій у Китаї.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий бути “партнером і другом” Сполучених Штатів.

Про це він сказав представникам американського бізнесу в Сан-Франциско в середу, 15 листопада, пише CNN.

Зазначається, що Сі Цзіньпін зробив цю заяву на тлі зниження іноземних інвестицій у Китаї.

У промові, яка згадує десятиліття спільної історії та містить символи теплих американо-китайських зв’язків, Сі сказав під час вечері на полях форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), що найбільш фундаментальним питанням, яке формує двосторонні відносини, є те, чи країни є суперниками або партнерами.

“Якщо ми розглядатимемо один одного як найбільшого суперника, найважливіший геополітичний виклик і постійну загрозу, це неминуче призведе до неправильної політики, неправильних дій і неправильних результатів”, – сказав Сі перед аудиторією, серед якої були генеральний директор Apple Тім Кук і генеральний директор Tesla Ілон Маск.

"Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів", – додав він.

Сі зробив ці зауваження через кілька годин після того, як провів широкі переговори з президентом США Джо Байденом, під час яких обидва лідери зробили позитивні кроки у стабілізації хитких відносин між двома найбільшими економіками світу.

Видання зазначає, що цей захід, організований Американо-китайською діловою радою та Національним комітетом з американо-китайських відносин, дав Сі можливість звернутися безпосередньо до американських бізнесменів, які дедалі більше побоюються економічного спаду в Китаї та посилення контролю Сі над економікою, включаючи посилення репресій національної безпеки, що налякало іноземний бізнес.

Також CNN звертає увагу, що у своїй промові Сі мав примирливий тон.

“Китай ніколи не ставив на те, що Сполучені Штати програють, ніколи не втручався у внутрішні справи США і не має наміру кидати виклик або замінювати США. Китай радий бачити впевнені, відкриті та процвітаючі США”, – сказав Сі.

При цьому він зауважив, що США повинні “вітати мирний, стабільний і процвітаючий Китай”.

Сі Цзіньпін присвятив значну частину свого виступу висвітленню давніх відносин між американським і китайським народом і важливої ролі, яку вони відіграли у зміцненні дипломатичних відносин.

Лідер Китаю повідомив, що його країна запросить до себе 50 000 молодих американців для обміну та навчання протягом наступних п’яти років.

“Нам потрібно побудувати більше мостів і прокласти більше доріг для обміну між людьми, замість того, щоб зводити різноманітні перешкоди та створювати жахливий ефект”, – сказав Сі.

Зі свого боку директор у справах Китаю Центру Менсфілд при Університеті Монтани Декстер Робертс повідомив CNN, що відверто дружній тон Сі є відображенням економічних проблем Китаю.

За його словами, економіка Китаю успішно розпочала 2023 рік після виходу з трирічних обмежень Covid, але відновлення загальмувалося у другому кварталі. Зараз вона бореться зі зростаючими викликами, починаючи від низьких споживчих витрат і поглиблення кризи власності до спаду іноземних інвестицій.

Раніше цього місяця показник прямих іноземних інвестицій у Китай вперше з 1998 року знизився до мінусової позначки, що підкреслює неспроможність країни зупинити відтік капіталу.

Нагадаємо, президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели понад чотирьохгодинні переговори. Зокрема, вони обговорили питання України, Ізраїлю, Тайваню і відновлення зв'язків. При цьому глобальних угод досягнуто не було. Більш того, після зустрічі Байден сказав, що все ще вважає Сі диктатором.