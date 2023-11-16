Словацькі перевізники заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною

До них долучилися і польські перевізники.

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заблокував нині пункт пропуску Вишнє-Нємецке зі словацького боку, передає Teraz.

Акція тривала годину. Так словаки висловили підтримку польським перевізникам, які теж протестують. До речі, поляки теж долучилися до заходу.

"Ми закриємо його на годину як попередження. Наша мета - підтримати наших польських колег, а також усіх перевізників усередині ЄС. Ми попросимо Єврокомісію негайно запровадити дозволи на перевезення для українських перевізників, тому що європейські компанії не можуть з ними конкурувати ", - заявив президент UNAS Станіслав Скала.

Словацькі автоперевізники погрожують: якщо Брюссель не вирішить ситуацію, вони повністю заблокують кордон з Україною.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що UNAS звернувся до Міністерства транспорту Словаччини через проблему з українськими перевізниками і погрожував почати блокування кордону.

Тим часом Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Міністерством інфраструктури Польщі та Директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності учора провели перемовини щодо розблокування пунктів пропуску.

Зустріч відбулася на пункті пропуску "Дорогуськ". Сторони напрацювали спільні рішення, але польські протестувальники відхилили їх.

Нині стало відомо, що Єврокомісія може розпочати каральну процедуру проти Польщі, якщо польська влада не вирішить питання блокади на пунктах пропуску з Україною.