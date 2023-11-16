Байден зустрівся з лідером Китаю
Байден зустрівся з лідером Китаю
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
На війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників​, – "Книга пам'яті"
На війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників​, – "Книга пам'яті"
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
Форпост авторитаризму в Європі: азійські витоки Москви
Форпост авторитаризму в Європі: азійські витоки Москви
Китай стане першим чи програє США?
Китай стане першим чи програє США?
Ірину Фаріон звільнили із Львівської політехніки, - джерела LB.ua (документ)
Ірину Фаріон звільнили із Львівської політехніки, - джерела LB.ua (документ)
ГоловнаСвіт

Словацькі перевізники заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною

До них долучилися і польські перевізники.

Словацькі перевізники заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною
Фото: Х/Rafał Mekler

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заблокував нині пункт пропуску Вишнє-Нємецке зі словацького боку, передає Teraz.

Акція тривала годину. Так словаки висловили підтримку польським перевізникам, які теж протестують. До речі, поляки теж долучилися до заходу.

"Ми закриємо його на годину як попередження. Наша мета - підтримати наших польських колег, а також усіх перевізників усередині ЄС. Ми попросимо Єврокомісію негайно запровадити дозволи на перевезення для українських перевізників, тому що європейські компанії не можуть з ними конкурувати ", - заявив президент UNAS Станіслав Скала.

Словацькі автоперевізники погрожують: якщо Брюссель не вирішить ситуацію, вони повністю заблокують кордон з Україною.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, вчора стало відомо, що UNAS звернувся до Міністерства транспорту Словаччини через проблему з українськими перевізниками і погрожував почати блокування кордону.

Тим часом Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Міністерством інфраструктури Польщі та Директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності учора провели перемовини щодо розблокування пунктів пропуску.

Зустріч відбулася на пункті пропуску "Дорогуськ". Сторони напрацювали спільні рішення, але польські протестувальники відхилили їх.

Нині стало відомо, що Єврокомісія може розпочати каральну процедуру проти Польщі, якщо польська влада не вирішить питання блокади на пунктах пропуску з Україною.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies