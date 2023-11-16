Естонія заявила про міграційний тиск із боку Росії

Після Фінляндії заявила про міграційний тиск із боку Росії Естонія, передає ERR.

Як повідомив естонський міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс, нині в країну намагалися потрапити восьмеро громадян Сомалі, які не мають права на в'їзд.

"Сьогодні вранці між 8:00 та 9:30 восьмеро громадян Сомалі намагалися в'їхати до Естонії через Нарву. Через відсутність шенгенської візи або посвідку на проживання їм на кордоні оформили заборону на в'їзд і відправили назад до Росії", - повідомив міністр.

Ляенеметс ззазначив, що "біженці, які не мають права на в'їзд до Шенгенської зони, прямують до прикордонних пунктів". "Це означає, що Росія не повинна пускати до Європи людей, які не мають візи або будь-яких інших законних підстав", - наголосив міністр.

Однак Росія пропускає мігрантів, і вони подають заяву про міжнародний захист, яку необхідно розглянути.

За словами Ляенеметса, з іншого боку російського кордону на прикордонних пунктах помітили ще кількох підозрілих осіб. "Можливо, там щось відбувається. На даний момент ситуація не отримала подальшого розвитку. Департамент поліції та прикордонної охорони ефективно бореться з різноманітними і навіть незначними проявами міграційного тиску, щоб не допустити ескалації", - сказав міністр.

Він додав, що відповіддю на такі дії РФ може стати закриття деяких прикордонних пунктів.

"Очевидно, що вже був зроблений перший крок у бік Фінляндії, тепер настала черга Естонії. Мета всієї цієї діяльності - дестабілізувати суспільство та викликати у людей занепокоєння та страх, а також знизити довіру до уряду та державних установ. Але ми не залишимо це просто так, діятимемо рішуче", - додав Ляенеметс.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що досі Росія не проводила таких операцій через кордон. Раніше така діяльність йшла через Білорусь.

"Ось чому ми їздили допомагати прикордонникам Польщі, Латвії та Литви. Співробітники Департаменту поліції та прикордонної охорони вирушили туди, щоб набратися досвіду. Ми потренувалися, навчилися використовувати наші резерви. Ми готуємося все більше і більше, щоб, якщо щось подібне справді станеться, то змогли б рішуче відреагувати", – сказав міністр.

Нагадаємо, з 18 листопада уряд Фінляндії вирішив закрити частину східного кордону країни – прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала. Це має зупинити нелегальний в’їзд до країни.

Раніше мігранти спробували прорвати польський кордон із боку Білорусі. Зупинили спробу польські військові.