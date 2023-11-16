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Армія оборони Ізраїлю взяла під контроль порт Гази, – SkyNews

ХАМАС використовував цю територію як тренувальний центр для військово-морських сил.

Армія оборони Ізраїлю взяла під контроль порт Гази, – SkyNews
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю заявила, що взяла під "оперативний контроль" порт Гази.

Про це пише SkyNews з посиланням на заяву ЦАХАЛ.

Ізраїль заявив, що ця територія використовувалася ХАМАСом як тренувальний центр для своїх військово-морських сил. Також зазначається, що в ході операції було знищено 10 "терористичних тунельних шахт", а також "чотири споруди, які використовувалися для терору". Було вбито 10 бойовиків.

Видання Sky News не змогло незалежно перевірити цю заяву, а ХАМАС не надав коментарів.

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Нагадаємо, з початку наземного наступу в секторі Газа армія оборони Ізраїлю нанесла близько 4 300 ударів по об'єктах ХАМАС. Ударів завдали наземні та військово-повітряні сили по сотні пускових пунктів протитанкових керованих ракет і близько 300 тунелях в Газі. Загалом було пошкоджено 3 000 об’єктів інфраструктури ХАМАСу, зокрема понад 100 замінованих будівель та сотні командних центрів.

7 жовтня ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, внаслідок чого загинули близько 1 200 людей, ще 240 були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль завдав ударів по об’єктах терористів та почав наземну операцію на території Гази. За інформацію палестинського МОЗ, яке контролює ХАМАС, внаслідок ударів з боку Ізраїлю загинули 11 тис. людей.

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