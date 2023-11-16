Ревакцинацію від коронавірусу і щеплення від грипу краще робити разом, − дослідження у США

Людям, яким зробили одразу два щеплення, мала вищий рівень імуноглобуліну G1 або IgG1 – антитіл, які протидіють Covid-19 і грипу.

Робити ревакцинацію від коронавірусу і щеплення від грипу разом краще, ніж окремо. Такими є результати дослідження, представленого на щорічному саміті з питань вакцинації в американському Бостоні, пише The Guardian.

У дослідженні брали участь дві групи медичних працівників штату Массачусетс.

Перша група з 12 осіб отримала двовалентну ревакцинацію Covid і щеплення від сезонного грипу разом. Друга група з 30 медичних працівників отримала бустер Covid і щеплення від грипу в різні дні того ж місяця. Після цього виміряли антитіла обох груп. Виявилося, що група, якій разом зробили щеплення, мала вищий рівень імуноглобуліну G1 або IgG1 – антитіл, які протидіють Covid-19 і цьому штаму грипу.

Амеш Адалджа, старший науковий співробітник Центру охорони здоров’я Джонса Хопкінса, зазначив Guardian, що “це було цікаве відкриття”.

“Це, можливо, пов’язано з посиленою стимуляцією імунної системи завдяки одночасному введенню обох вакцин. Найголовніше − з’ясувати, чи має це якусь суттєву клінічну користь − чи вищий рівень антитіл означає більший захист від інфекції чи хвороби?”, − сказав Адалжа.

Дослідження ще не було рецензовано, але Центри з контролю та профілактики захворювань однаково рекомендують “отримати вакцину проти грипу та вакцину проти Covid-19 під час одного візиту”. Вони не пояснюють причину для спільного використання обох, але запевняють, що це безпечно.

Щодо побічних ефектів центри зазначають: хоча від двох уколів їх є більше, вони не такі сильні, як після отримання лише бустера Covid-19.

“Люди, які отримали вакцину проти грипу та моновалентну вакцину проти Covid-19 одночасно, мали дещо більшу ймовірність виникнення таких реакцій, як втома, головний біль і біль у м’язах, ніж люди, які отримали лише антиковідну моновакцину, але ті реакції були в основному помірними і швидко минали”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні зареєстровано перший випадок нового варіанту коронавірусу під назвою “Пірола”. Підтверджений випадок виявили на Рівненщині, де захворів 20-річний хлопець.