Норвегія готова закрити пункт пропуску на кордоні з Росією

Поки що не спостерігається підвищення активності на Сторскогу - єдиному сухопутному прикордонному пункті з Росією.

Після закриття Фінляндією чотирьох пунктів пропуску на кордоні з РФ Норвегія підтвердила готовність ухвалити подібні заходи.

Про це норвезькій інформагенції NTB розповіла міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель, повідомляє "Європейська правда".

"Ми ретельно стежимо за ситуацію, і нам може бути доцільним оперативно закрити кордон у разі потреби", – сказала міністерка.

Голова Мін’юсту Норвегії уточнила, що поки що не спостерігається підвищення активності на Сторскогу - єдиному сухопутному прикордонному пункті з Росією.

Емілі Енгер Мель повідомила також, що Норвегія не фіксує на кордоні з РФ такої ситуації, яка спостерігається у Фінляндії.

Нагадаємо, з 18 листопада уряд Фінляндії вирішив закрити частину східного кордону країни – прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала.