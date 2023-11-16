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Парламент Кенії дозволив відправити поліцейські сили на Гаїті для боротьби з бандитизмом

Проти рішення виступає опозиція, яка вважає відправку поліцейських неконституційною.

Парламент Кенії дозволив відправити поліцейські сили на Гаїті для боротьби з бандитизмом
Фото: BBC

Кенійський парламент погодив суперечливий план уряду відправити близько 1000 поліцейських до Гаїті, аби допомогти боротися з бандитизмом, пише BBC

Рішення ухвалили попри заборону на відправку сил до завершення судових розглядів. Проти відправки голосувала опозиція, але правляча партія скористалася своєю більшістю, аби підтримати рішення уряду.

Гаїті звернулося по міжнародну допомогу через наростання беззаконня. Рада безпеки ООН дозволила Кенії надіслати офіцерів, але головна опозиційна партія країни виступила проти відправки. Депутати сказали, що план є неконституційним, бо лише військові можуть бути відправлені для операцій за кордон. Уряд цей аргумент відкинув. 

На Гаїті діють близько 300 банд, і 80% столиці перебувають під контролем злочинців. Ці угруповання посилили контроль над містом після того, як у 2021 році вбивство президента країни призвело до політичної кризи на Гаїті.

Кенійська поліція зазнавала критики з боку правозахисних організацій за надмірне використання сили. 

У жовтні Рада безпеки ООН проголосувала за відправку мультинаціонального конвою ООН до Гаїті, щоб допомогти уряду протистояти збройним заворушенням. Керувати конвоєм буде Кенія. Також надіслати військових для участі в місії збираються Ямайка, Багамські Острови, Антигуа і Барбуда. США запропонували матеріально-технічну допомогу і $100 млн.

Прем'єр-міністр Гаїті Генрі та його уряд ще рік тому звернулися по допомогу в боротьбі з бандами, які ширилися по країні, вбивали і ґвалтували та викрадали. Згідно зі статистикою ООН, цього року було зареєстровано понад 2400 убитих гаїтян, понад 950 викрадених і ще 902 поранених. 

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