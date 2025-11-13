МЗС Кенії: понад 200 кенійців воюють за Росію в Україні

Близько 200 кенійців воюють за Росію у її війні проти України, повідомляє BBC з посиланням на міністра закордонних справ Кенії Мусалії Мудаваді.

За його словами, серед них є колишні члени сил безпеки Кенії.

Ще більшу кількість кенійців могло бути завербовано Росією. Деякі розповіли, що їх змусили збирати дрони та працювати з хімікатами без належної підготовки чи захисного спорядження.

Посольство Кенії в Москві зафіксувало поранення деяких новобранців, яким нібито обіцяли до 18 тис. доларів на покриття витрат на візи, проїзд та проживання, зазначив глава МЗС Кенії.

Він також додав, що вербувальні мережі все ще активні як у Кенії, так і в Росії, і уряд Кенії стурбований зростанням кількості громадян, яких завербували до “примусової злочинності”, такої як торгівля наркотиками та примусова праця в іноземних країнах.

У вересні влада Кенії врятувала понад 20 громадян, які готувалися приєднатися до російсько-української війни. Одну особу, підозрювану в координації вербування кенійців до Росії, було заарештовано, їй загрожує кримінальне переслідування.