Черговому підозрюваному у колабораційній діяльності з Херсонщини повідомили про підозру

Слідчі поліції Херсонської області повідомили про підозру у колабораційній діяльності 57-річному херсонцю.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

За даними поліції, чоловік став “головою” “ассоциациі прєдпрініматєлєй і работодатєлєй Хєрсонской області”. Після втечі разом із російськими окупантами на лівобережжя Херсонщини він у Генічеську лише у січні 2023 року неодноразово публічно виступав із промовами, які поширювалися в різноманітних окупаційних медіа.

Зазначається, що його виступи мають ознаки здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та окупаційною адміністрацією. Також вони були спрямовані на підтримку Росії, виправдовування, заперечення збройної агресії проти України та тимчасової окупації частини її території, та містили заклики до підтримки рішень та дій РФ.

Правоохоронці заочно повідомили йому про підозру у вчиненні низки злочинів проти основ національної безпеки та проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Чоловіку загрожує до 12 років перебування за ґратами.