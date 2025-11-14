Reuters: Саратовський НПЗ зупинився 11 листопада після атак дронів

Завод може залишатися зупиненим до кінця місяця.

Саратовський НПЗ в Росії припинив первинну переробку нафти 11 листопада після атак українських дронів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у галузі.

За даними джерел, завод може залишатися зупиненим до кінця місяця.

Джерела також повідомили, що установка перегонки сирої нафти, CDU-6, єдина установка первинної переробки заводу, могла бути пошкоджена внаслідок ударів. Номінальна добова потужність установки становить близько 20 тис. метричних тонн, або 147 тис. барелів нафти.

Торік Саратовський НПЗ переробив 5,8 млн тонн нафти, що становить близько 2,2% від загального обсягу переробки нафти в Росії. Він виробив 1,9 млн тонн дизельного палива, 1,2 млн тонн бензину та 1 млн тонн мазуту.