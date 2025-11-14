Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСуспільствоВійна

Reuters: Саратовський НПЗ зупинився 11 листопада після атак дронів

Завод може залишатися зупиненим до кінця місяця.

Reuters: Саратовський НПЗ зупинився 11 листопада після атак дронів
Атака по Саратовському НПЗ, архівне фото
Фото: Оперативний ЗСУ

Саратовський НПЗ в Росії припинив первинну переробку нафти 11 листопада після атак українських дронів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у галузі. 

За даними джерел, завод може залишатися зупиненим до кінця місяця.

Джерела також повідомили, що установка перегонки сирої нафти, CDU-6, єдина установка первинної переробки заводу, могла бути пошкоджена внаслідок ударів. Номінальна добова потужність установки становить близько 20 тис. метричних тонн, або 147 тис. барелів нафти.

Торік Саратовський НПЗ переробив 5,8 млн тонн нафти, що становить близько 2,2% від загального обсягу переробки нафти в Росії. Він виробив 1,9 млн тонн дизельного палива, 1,2 млн тонн бензину та 1 млн тонн мазуту.

  • В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну і т.і. Задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies