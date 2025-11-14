До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
НАБУ та САП вручили Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу

Ексвіцепрем’єра хочуть тримати під вартою.

НАБУ та САП вручили Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу
Олексій Чернишов
Фото: Олександр Ратушняк

НАБУ і САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Про це повідомила пресслужба Антикорупційного бюро.

За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої «пральні» - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП у межах операції «Мідас».

Підозри Чернишову

  • Колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов фігурує у кількох справах. 
  • Перша - про зловживання владою і неправомірну вигоду. Вона стосується корупції в Мінрегіоні (Мінгромад), яке він очолював з 2020 по 2022. 
  • За версією слідства, в 2021 році забудовники Сергій Копистира та Олег Татаренко намагалися незаконно заволодіти ділянкою площею понад 11 га, яка належала державній агрофірмі "Квіти України" в Києві. Аби отримати її під забудову, вони звернулися до тодішнього міністра розвитку громад Олексія Чернишова, який доручив спілкування з ними двом посадовцям міністерства: раднику Горбатюку і держсекретарю Василю Володіну. Залучили до цього і директорку ДП "Укркомунобслуговування" Аллу Сушон. 
  • За документами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Але цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП. 
  • Забудовник надав посадовцям міністерства знижку на квартири в уже готових ЖК. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн. За інформацією НАБУ, сам міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн. 
  • Відсторонити Чернишова від посади міністра через суд не вдалося. Він покинув уряд в рамках літнього “переформатування”: його міністерство просто прибрали. 
  • Інша справа - про котеджне містечко "Династія". У вересні в Чернишова пройшли обшуки НАБУ і САП.
