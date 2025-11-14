НАБУ та САП вручили Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу

НАБУ і САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомила пресслужба Антикорупційного бюро.

За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої «пральні» - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП у межах операції «Мідас».

Раніше повідомлялося, що експосадовець отримав підозру у незаконному збагаченні. НАБУ і САП оприлюднили деякі матеріали з операції «Мідас». Детальніше про неї читайте у матеріалі LB.ua.

Підозри Чернишову