Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Президент Кенії попросив Зеленського сприяти звільненню полонених кенійців

Вільям Руто повідомив, що Володимир Зеленський задовольнив це звернення.

Президент Кенії Вільям Руто виступає під час Генеральної Асамблеї ООН, 24 вересня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Президент Кенії Вільям Руто повідомив про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

“Ми висловили стурбованість щодо молодих кенійців, яких незаконно завербували для участі у війні в Україні, та домовилися підвищувати обізнаність про небезпеку таких авантюр”, - написав президент Кенії.

Він додав, що звернувся до Володимира Зеленського з проханням сприяти звільненню будь-якого кенійця, який перебуває під вартою в Україні.

Вільям Руто також висловив вдячність українському колезі за те, що він задовольнив це звернення.

Крім того, президент Кенії висловив підтримку Володимиру Зеленському за проведення Українського продовольчого саміту, який заплановано провести пізніше цього місяця.
