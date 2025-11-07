Президент Кенії попросив Зеленського сприяти звільненню полонених кенійців

Вільям Руто повідомив, що Володимир Зеленський задовольнив це звернення.

Президент Кенії Вільям Руто виступає під час Генеральної Асамблеї ООН, 24 вересня 2025 року

Президент Кенії Вільям Руто повідомив про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

“Ми висловили стурбованість щодо молодих кенійців, яких незаконно завербували для участі у війні в Україні, та домовилися підвищувати обізнаність про небезпеку таких авантюр”, - написав президент Кенії.

Він додав, що звернувся до Володимира Зеленського з проханням сприяти звільненню будь-якого кенійця, який перебуває під вартою в Україні.

Вільям Руто також висловив вдячність українському колезі за те, що він задовольнив це звернення.

Крім того, президент Кенії висловив підтримку Володимиру Зеленському за проведення Українського продовольчого саміту, який заплановано провести пізніше цього місяця.