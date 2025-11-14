Зеленський: з 1 грудня має запрацювати система електронних балів за евакуацію поранених за допомогою НРК

Повністю забезпечується пряме фінансування бригадам на дрони, на закупівлю комплектуючих.

Вже з 1 грудня має запрацювати система електронних балів за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами (НРК). Це ж стосується інших використань НРК бойовими підрозділами.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Потрібно більше захисту й більше активних наших операцій. Сили безпілотних систем – “Птахи Мадяра”, інші наші відповідні підрозділи будуть задіяні значно більше й отримають більше ресурсу”, - запевнив президент України.

Він додав, що повністю забезпечується пряме фінансування бригадам на дрони, на закупівлю комплектуючих.

Також Україна працює з партнерами, щоб наповнити програму PURL, яка дозволяє купувати американську зброю, зокрема системи ППО та ракети до них.

“Особливо важливо в цій програмі – ракети для “петріотів”. У ніч на сьогодні “петріоти” дуже добре спрацювали – є збиття російської балістики”, - зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що цього тижня держави Північної Європи та балтійські вирішили додати ще 500 млн доларів у програму PURL.

Також Україна готує угоди щодо ППО та авіації, зокрема з Францією, а з Грецією - щодо енергетики. Також є домовленості з різними країнами Європи, щоб у України були гарантії забезпечення газом.