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Байден підписав тимчасовий бюджет для уникнення “шатдауну”

Документ не передбачає допомоги Україні та Ізраїлю.

Байден підписав тимчасовий бюджет для уникнення “шатдауну”
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду США. 

Про це йдеться на сайті Білого дому. 

Цей закон покликаний не допустити так званого “шатдауну”, коли призупиняється робота уряду США через відсутність фінансування. 

Закон надає федеральним агентствам асигнування на 2024 фінансовий рік до 19 січня 2024 року. Для окремих відомств асигнування продовжені до 2 лютого 2024 року.

При цьому документ не передбачає допомоги Україні та Ізраїлю. 

Нагадаємо, напередодні Cенат США схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування. Законодавці таким чином відклали партійну боротьбу щодо федеральних витрат до нового року, також залишивши поза увагою екстрену допомогу Україні та Ізраїлю. Розгляд допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню разом із посиленням кордону має відбутися після 23 листопада. 

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