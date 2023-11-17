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Росіяни безуспішно штурмували на Мелітопольському напрямку, – Генштаб

На Бахмутському окупанти вели штурмові дії в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, де українські воїни відбили 18 атак.

На Мелітополському напрямку захисники продовжують наступальну операцію. Ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та західніше Вербового, де захисники відбили шість атак, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону. 

"На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат", – сказав він.

Безуспішними були наступальні дії ворога східніше Степового, Авдіївки та Первомайського, де Сили оборони відбили 17 атак.

На Мар'їнському напрямку окупанти безуспішно вели штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки, де захисники відбили 19 атак.

На Шахтарському напрямку росіяни вели безуспішні дії в районі Старомайорського. На Куп'янському напрямку росіяни вели штурмові дії в районах Сеньківки і Петропавлівки Харківської області, де захисники відбили чотири атаки.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Білогорівки. 

За добу відбулося 72 бойових зіткнення. 

Нагадаємо, сьогодні вночі захисники збили дев'ять із десяти випущених окупантами ударних БпЛА Shahed. ППО працювала в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей. Протягом минулої доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнень. Загалом противник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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