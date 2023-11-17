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​“Школа соціального робітника”: переселенців запрошують на безкоштовне навчання

​“Школа соціального робітника”: переселенців запрошують на безкоштовне навчання
Фото: facebook/Право на захист

У жовтні 2023 року сфера соціального супроводу в Україні отримала новий імпульс для розвитку - "Школусоціального робітника". Це спільний проєкт благодійного фонду Women’s Aid International та Посольства США, який відкриває можливість вимушеним переселенцям отримати нову професію - соціальних робітників. Що важливо, кращі випускники матимуть можливість отримати роботу в цій галузі.

Яна Матвійчук - засновниця благодійного фонду Women’s Aid International - розповіла, що навчальна програма спрямована на надання майбутнім соціальним робітникам глибоких знань для роботи з вразливими групами населення. 

Основна мета навчальної програми - навчити студентів якісно надавати соціальний супровід клієнтам. Програма включає в себе широкий спектр тем, від основ соціальної роботи до психологічних аспектів старості та специфіки спілкування з людьми похилого віку.

Студенти також отримають знання з етичних засад соціальної роботи, основ догляду за малорухомими та лежачими пацієнтами, вирішення конфліктних ситуацій та побудови успішної комунікації. Ця програма відзначається акцентом на профілактиці емоційного вигоряння та розвитку стресостійкості у соціальних робітників.

Школа прийме лише 100 студентів, які будуть розподіленіна чотири групи. Перша група вже успішно завершила навчання у жовтні 2023 року, а зараз триває набір у другу групу. Якщо ви бажаєте змінити сферу діяльності та маєте статус ВПО, то є змога долучитися до цієї цінної ініціативи. Ви можете подати заявку на участь у навчанніза посиланням - https://forms.gle/hGPtCDQnS7nxohHa8.

Зараз стало очевидно, що "Школа соціального робітника" є важливим та перспективним проєктом для українськоїсфери соціального супроводу. З врахуванням зростання кількості людей, які потребують соціального супроводу через війну в Україні, розвиток цього проєкту стає ще більш актуальним. Його подальший розвиток буде важливим кроком у забезпеченні якісних соціальних послуг та покращенні життя вразливих груп населення в Україні.

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