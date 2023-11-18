На Одещині ворожий дрон-"камікадзе" влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури

Ворог атакував вночі південні регіони безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-131/136". В Одеському районі ворожий дрон влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждала людина. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Силами протиповітряної оборони на півдні України знищено 8 ворожих безпілотників.

"На жаль, в Одеському районі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано", — повідомили у силах протиповітряної оборони.

Нагадаємо, вночі ворог атакував Україну дронами-"камікадзе". Сили протиповітряної оборони знищили 29 із 38 ворожих безпілотників.