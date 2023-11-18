Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Зустріч Байдена й Сі в Сан-Франциско. Обережний прогрес
Зустріч Байдена й Сі в Сан-Франциско. Обережний прогрес
Зеленський заявив, що Москва прагне організувати в Україні третій “Майдан” для усунення його від влади
Зеленський заявив, що Москва прагне організувати в Україні третій “Майдан” для усунення його від влади
У Кропивницькому пролунав вибух
У Кропивницькому пролунав вибух
Міста України: на чиї гроші відбудова і хто все вирішує
Міста України: на чиї гроші відбудова і хто все вирішує
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
ГоловнаСуспільствоВійна

На Одещині ворожий дрон-"камікадзе" влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури

Постраждала людина.

На Одещині ворожий дрон-"камікадзе" влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури
Фото: itc.ua

Ворог атакував вночі південні регіони безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-131/136". В Одеському районі ворожий дрон влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждала людина. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Силами протиповітряної оборони на півдні України знищено 8 ворожих безпілотників.

"На жаль, в Одеському районі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано", — повідомили у силах протиповітряної оборони.

Нагадаємо, вночі ворог атакував Україну дронами-"камікадзе". Сили протиповітряної оборони знищили 29 із 38 ворожих безпілотників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies