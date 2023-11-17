Головне за п’ятницю, 17 листопада: закріплення Сил оборони на лівому березі Дніпра, бої під Авдіївкою та Мар’їнкою

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 53 бойових зіткнення.

Силам оборони вдалося закріпитися на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку. Наші військові продовжують утримувати займані рубежі, відбили 6 атак ворога, проводять заходи щодо розширення займаної території.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 24 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито 17 атак. На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 17 листопада – в нашій новині.

Американський дипломат Денніс Росс вважає, що Росія зацікавлена в тому, щоб війна на Близькому Сході тривала.

Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

Росс зазначив, що в Росії, як і в Ірані, вважають, що атака ХАМАС на Ізраїль була "спрямована проти США".

"Думаю, ХАМАС був зосереджений на Ізраїлі. Навряд чи там ставили собі за мету діяти проти США. Однак Іран, який явно підтримав ХАМАС, сприймає цю атаку як антиамериканську. Так само і Росія. У Москві вважають, що ці події знакові – відволікають увагу США від дій РФ й ускладнюють надання допомоги Україні. Це ширша рамка, проте спочатку ХАМАС мав одну ціль – це Ізраїль", — пояснив дипломат.

Він також наголосив, що в США вважають, що дві війни – проти України й Ізраїлю – пов'язані.

"Це не було в задумах ХАМАС, але так, вони пов'язані, абсолютно. Це нова реальність. У Росії хочуть, щоб війна на Близькому Сході затяглася", — зазначив Росс.

Докладніше – в новині та в інтерв’ю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміщення акценту на війну Ізраїлю та ХАМАС уповільнило поставки артилерійських снарядів до Києва, підриваючи військові зусилля, оскільки контрнаступ проти Росії зайшов у глухий кут, повідомляє Bloomberg.

Зеленський зазначив, що учасники бойових дій на Близькому Сході потребують 155-міліметрових снарядів, які є ключовим компонентом для поставок зброї, необхідної Україні для відсічі вторгнення Росії. Раптова потреба виникає в чутливий момент, оскільки Європейський Союз сигналізує, що навряд чи виконає обіцянку доставити мільйон артилерійських снарядів до березня.

“Наші поставки зменшилися. Це життя – і це нормально, оскільки всі борються за виживання, і ми також повинні захищатися”, – сказав Зеленський групі журналістів у своєму офісі в Києві в четвер.

Видання зауважує, що спалах конфлікту на Близькому Сході порушив питання щодо здатності союзників залишатися зосередженими на підтримці України, де багатомісячний контрнаступ не досяг успіху в поверненні окупованих територій.

Докладніше – в новині.

Фінляндія вирішила надати Україні новий пакет оборонної допомоги. У ньому надішлють додаткове оборонне обладнання вартістю близько в 100 млн євро.

Це – вже двадцятий оборонний пакет, який фінські союзники виділили Україні. "З оперативних міркувань і щоб гарантувати, що допомога безпечно дістанеться місця призначення, додаткові відомості про вміст пакунка, спосіб його доставки або розклад надаватися не будуть", – йдеться у повідомленні.

Загалом країна вже надала українцям допомоги на 1,5 млрд євро.

У російському полоні перебувають 4 337 українців, серед них – 3 574 військових та 763 цивільних.

Про це повідомляється на сайт Мінреінтеграції.

Комісія з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України вже встановила факт полону 4 337 осіб, з яких 3 574 військових та 763 цивільних.

"На сьогодні проведено 8 засідань комісії. За їх результатами встановлено факт позбавлення волі щодо 4 337 осіб (3 574 військових та 763 цивільних). За результатами засідань комісії відповідні дані вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України", – йдеться у повідомленні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!