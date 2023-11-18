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Якщо “втомиться” Україна, війна не зупиниться, а просто піде далі, − Зеленська

Війна Росії проти нашої держави – це війна у глобальному світі, напад на всі міжнародні домовленості й на права людини.

Якщо “втомиться” Україна, війна не зупиниться, а просто піде далі, − Зеленська
Фото: EPA/UPG

Якщо Україна перестане чинити опір російському агресору, війна не зупиниться, а пошириться світом. 

Про це йдеться в есе першої леді України Олени Зеленської для Галіфакського безпекового форуму. 

Дружина Президента наголосила, що війна Росії проти нашої держави – це війна у глобальному світі, напад на всі міжнародні домовленості й на права людини.

“Тому питання: “Що ви думаєте про те, що люди у світі втомилися читати новини про війну в Україні?”, яке я надто часто чую в інтерв’ю міжнародній пресі, вводить мене в ступор. Якщо український солдат попри шалену протидію ворога та втрату побратимів не втомився звільняти українську землю, якщо українці попри горе й сльози не втомилися захищати своїх дітей та їхнє майбутнє, то як люди десь у безпечній країні можуть втомитися гортати стрічку новин? І якщо “втомиться” Україна, війна не зупиниться. Вона просто піде далі”, – наголосила Зеленська.

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Перша леді порівняла російський напад із глобальним забрудненням чи епідемією – вчасно не зупинене, воно так само може піти далі й охопити інші країни.

“Інше питання, яке мені також часто ставлять: “То чого ще Україна хоче від світу, інших країн?” За всієї глибокої вдячності тим, хто нам допомагає, гадаю, час змінити фокус цього питання. Не “чого хоче Україна?”, а “чого хоче світ і кожен його житель?”. Чи хоче він, щоб агресор залишився безкарним і продовжував? Чи хоче такого нового світового порядку? Бо імперія не зупиниться. Її потрібно зупинити. І саме це зараз робить Україна. Тож чого ми хочемо? Щоб про це знали”, – резюмувала перша леді.

Зазначимо, заснований у 2009 році, флагманський форум із міжнародної безпеки в Галіфаксі (Нова Шотландія, Канада) відомий як найбільша у світі конференція з безпеки для демократичних країн. Щорічний форум привертає увагу багатьох високопосадовців, які ухвалюють рішення, зокрема старших військових офіцерів, урядовців, членів Сенату США та світових лідерів галузі, а також провідних журналістів, стратегів і захисників прав людини з усього світу.

Нагадаємо, Зеленська закликала ЮНЕСКО розширити присутність в Україні. Вона зазначила, що знадобляться десятки років для того, аби відновити зруйновані Росією пам'ятки, а наразі важливо зафіксувати все те, що відбувалося та відбувається. 

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