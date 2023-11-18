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"Армія дронів" передала понад 2 тисячі українських безпілотників для Сил оборони

"Пташки" відправлять у найгарячіші ділянки фронту.

"Армія дронів" передала понад 2 тисячі українських безпілотників для Сил оборони
Фото: Михайло Федоров

"Армія дронів" передала більше 2 тисяч українських безпілотників Силам оборони України. Генштаб розподліить та передасть дрони на найгарячіші ділянки фронту. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"До партії увійшли "пташки" виключно українського виробництва. Серед них — коптери та БпЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери. Дрони допоможуть уражати ворожі позиції та техніку. Усі БпЛА закупили в межах державної програми", – зазначає Федоров.

"Армія дронів" продожує передавати безпілотники Силам оборони, адже саме безпілотники завдають колосальних втрат ворогу. 

"Лише минулого тижня безпілотниками уражено 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів. Це мінус мільйони доларів у росіян", – додав міністр.

Нагадаємо, за період з 30 жовтня по 6 листопада оператори безпілотників у межах проєкту "Армія дронів" знищили рекордну кількість опорних пунктів росіян – оператори БПЛА знищили 335 позицій

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