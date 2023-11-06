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За тиждень "Армія дронів" знищила рекордну кількість опорних пунктів ворога

"Оператори БПЛА мінуснули 335 позицій".

За період з 30 жовтня по 6 листопада оператори безпілотників у межах проєкту "Армія дронів" знищили рекордну кількість опорних пунктів росіян.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Минулого тижня ворогам не пощастило з опорними пунктами – оператори БПЛА мінуснули 335 позицій, абсолютний рекорд. Також серед ураженого – 83 бойові броньовані машини, 72 вантажівки, 36 танків та сотні окупантів", – написав Федоров.

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Раніше Михайло Федоров говорив, що протягом року виробництво українських безпілотників зросло в понад 100 разів. За його словами, завдання Армії дронів на 2024 рік – наростити виробництво, щоб у кожної бригади й підрозділу було стабільне забезпечення дронами.

"Армія дронів" – спільний проєкт Генштабу, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації і Держслужби спецзв’язку та захисту інформації. Він стартував зі створення за ініціативою президента Володимира Зеленського фандрейзингової платформи UNITED24.

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