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​Оборонний комітет Верховної Ради підтримав продовження воєнного стану на 90 днів

Тепер має відбутися голосування у парламенті.

​Оборонний комітет Верховної Ради підтримав продовження воєнного стану на 90 днів
Олександр Завітневич
Фото: Макс Требухов

Комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України підтримав продовження воєнного стану.

Про це повідомив голова комітету Олександр Завітневич.

"Комітет підтримав продовження строку дії воєнного стану та продовження строку проведення загальної мобілізації ще на 90 днів (проекти Законів реєстр. № 10211 та 10212). З 16 листопада 2023 року на 90 днів. Відповідно до 14 лютого 2024 року", - написав Завітневич на своїй фейсбук-сторінці.

Тепер має відбутися голосування в парламенті.

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Нагадаємо, у серпні Президент Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану (9532) та загальної мобілізації (9533) до 15 листопада. 

Тим часом глава МЗСУ Дмитро Кулеба повідомив, що Президент зважує плюси та мінуси проведення виборів навесні 2024 року.

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