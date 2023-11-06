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Викладач одного з вишів Миколаєва отримав 15 років тюрми за державну зраду

Він розробляв, зокрема, концепцію створення "миколаївської народної республіки".

Викладач одного з вишів Миколаєва отримав 15 років тюрми за державну зраду
Фото: Pixabay

Завідувача кафедри одного з вишів Миколаєва засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Викладачу інкримінували також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, пособництво Росії, виготовлення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч.2 ст. 111, ч.1 ст. 110, ст. 111-2 та ч.2 ст. 436-2 КК України).

За даними прокуратури, засуджений у квітні 2022 року вступив у злочинну змову із представником головного розвідувального управління російського генерального штабу, аби останні допомоіг проводити підривну діяльність в Україні.

Із травня по червень 2022 року за завданням куратора зловмисник розробив "Концепцию становления независимого государства – Николаевской Народной Республики". Також викладач надавав росіянам інформацію про розташування Збройних Сил України та державних установ на території  Миколаєва.

Нині засуджений перебуває під вартою. 

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Нагадаємо, зрадника піймали у червні. Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку, листування з російськими спецслужбами, радянську та російську символіку, особисті нотатки щодо створення та діяльності "миколаївської народної республіки".

Раніше Служба безпеки України викрила одного з керівників НЕК "Укренерго", який погодився співпрацювати з російськими окупантами.

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