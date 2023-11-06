Росіяни обстріляли з окупованого лівого берега Херсонську громаду, троє поранених

Двох постраждалих відвезли до лікарні.

Сьогодні вдень окупанти обстріляли з тимчасово окупованого лівого берега Зеленівський старостинський округ Херсонської міської територіальної громади.

Про це повідомляє у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, наразі відомо про трьох поранених. У 44-річного чоловіка вибухова травма, часткова ампутація лівої гомілки. Стан 75-річного постраждалого дообстежується. Попередньо у нього мінно-вибухова травма. Обоє чоловіків госпіталізовані. Чоловік 55 років внаслідок обстрілу отримав опік спини. Йому надали медичну допомогу. Від госпіталізації відмовився.

Мрочко застеріг, що атака може повторитися та закликав жителів Херсонщини перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, протягом минулої доби російська армія здійснила 132 обстріли Херсонської області, випустивши 640 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Ворог також завдав ракетного удару. Вісім цивільних були поранені.