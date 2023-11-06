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​Суд відмовився взяти під варту екснардепа Микитася і відправив його під домашній арешт

Він також повинен здати закордонні паспорти та носити браслет.

​Суд відмовився взяти під варту екснардепа Микитася і відправив його під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт екснардепа Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні 307 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Прокурор САП просив взяти екснардепа під варту з альтернативою застави в розмірі 134 млн грн.

"Суддя Ткаченко відмовився брати Микитася під варту і застосував лише цілодобовий домашній арешт. Додатково до Микитася суддя застосував такі обов'язки: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання і роботи, не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти та носити браслет", – йдеться у повідомленні.

На це рішення ще може бути подана скарга до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, що Микитася підозрюють у заволодінні коштами Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів на суму понад 307 млн грн.

За даними слідства, у 2018 році Міноборони уклало контракти з підконтрольними Микитасю компаніями на будівництво захищених складів зберігання ракет. Сума угод становила майже 3 млрд грн. Тодішній депутат планував заволодіти частиною цих грошей, але йому заважали законодавчі обмеження – Міноборони могло сплатити як аванс лише 30% від річного обсягу робіт.

Тож нардеп та його помічник залучили офіцерів ЗСУ, щоб ухвалити зміни до постанов Кабміну, які дозволяли перерахування авансу у розмірі 80% від вартості контракту. Зрештою на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 307 млн грн. Утім, будівництво так і не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній. 

Це третя справа, в якій фігурує  Микитась.

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