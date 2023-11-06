Зеленський закликав партнерів дати Україні системи ППО в очікуванні зими

Він вважає, що держава повинна виробляти протиповітряну оборону спільно з союзниками, але на цей період потребує використання і чужих систем.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна повинна виробляти засоби протиповітряної оборони разом із країнами-партнерами, а поки цього не відбулося, союзники мають збільшити кількість ППО перед настанням зими. Про це він сказав у інтерв'ю NBC.

Також він сказав, що Україна має особливу потребу в безпілотниках, які можуть атакувати та збирати розвідувальні дані. Країна почала виробництва деяких БпЛА, але потрібно більше.

Без такої допомоги українцям буде складно зробити "крок уперед", вважає він.

"Нам потрібно зберегти нашу країну. Тому один із шляхів – це спільне виробництво ППО. Але протягом цього часу, під час нашого спільного виробництва, наше повідомлення світові, Сполученим Штатам, Європі, Азії: дати нам деякі системи ППО, просто щоб використовувати їх, просто орендувати їх, орендувати на цей період, особливо зими. Зима – дуже складний період", – сказав він.

Зеленський зазначив, що важливо, щоб союзники його країни продовжували надавати підтримку, оскільки Київ захищає спільні цінності, такі як демократія.

"Якщо Росія всіх нас уб’є, вони нападуть на країни НАТО, а ви пошлете своїх синів і дочок. І це буде – вибачте, але ціна буде вище", – наголосив він.

Адміністрація президента США Джо Байдена надіслала Конгресу запит на додаткову мільярдну допомогу Україні, але її виділення може зіткнутися з труднощами через позицію деяких республіканців у Палаті представників.

Суспільна підтримка США війни в Україні також падає. Опитування Gallup у жовтні показало, що 41% людей у США вважають, що вони роблять надто багато, щоб допомогти Києву, що значно більше порівняно з червнем, коли цей показник становив 29%, і з серпнем 2022 року, коли цей показник становив лише 24%. Однак показник тих, хто вважає, що США роблять для України достатньо або занадто мало, все ще вищий: 58%. У червні їх було 69%.

Нагадаємо, президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю. Він включав 61 млрд доларів для України та 14,3 млрд доларів для Ізраїлю.

У відповідь новий речник Палати представників США Майк Джонсон запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хотів, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо. Палата представників ухвалила допомогу Ізраїлю окремим законопроєктом, але в Білому домі сигналізували, що можуть ветувати такий законопроєкт, якщо Конгрес його ухвалить.