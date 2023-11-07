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Ворог обстріляв за добу 22 заселених пункти Запорізької області

Минулося без постраждалих.

Ворог обстріляв за добу 22 заселених пункти Запорізької області
Фото: Юрій Малашко

Протягом минулої доби, 6 листопада, російські військові обстріляли 22 населених пункти Запорізької області, завдавши 124 удари. Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. 

Окупанти били по Новодарівці авіаційним снарядом, обстріляли з РСЗВ Магдалинівку, Малу Токмачку й Роботине, а також атакували 18 безпілотниками Залізничне, Гуляйполе, Новоданилівку, Червоне, Чарівне, Малу Токмачку, Левадне, Новодарівку та Малі Щербаки.

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102 артобстріли прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Полтавки, Білогір'я, Верхньої Терси, Затишшя, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.

Загиблих та поранених внаслідок російських атак немає.

Нагадаємо, зранку 3 листопада росіяни обстріляли ракетами селище Зарічне Запорізької області. Пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, декілька будинків зруйновані. Поранення різного ступеню тяжкості отримали 11 жителів.

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