Ворог обстріляв за добу 22 заселених пункти Запорізької області

Протягом минулої доби, 6 листопада, російські військові обстріляли 22 населених пункти Запорізької області, завдавши 124 удари. Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Окупанти били по Новодарівці авіаційним снарядом, обстріляли з РСЗВ Магдалинівку, Малу Токмачку й Роботине, а також атакували 18 безпілотниками Залізничне, Гуляйполе, Новоданилівку, Червоне, Чарівне, Малу Токмачку, Левадне, Новодарівку та Малі Щербаки.

102 артобстріли прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Полтавки, Білогір'я, Верхньої Терси, Затишшя, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.

Загиблих та поранених внаслідок російських атак немає.

Нагадаємо, зранку 3 листопада росіяни обстріляли ракетами селище Зарічне Запорізької області. Пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, декілька будинків зруйновані. Поранення різного ступеню тяжкості отримали 11 жителів.