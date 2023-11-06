Головне за понеділок, 6 листопада: бої на Куп’янському та Мар’їнському напрямках, трагічний випадок з помічником Залужного

Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував майору Частякову гранату, від вибуху якої той загинув. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Він зазначив, що майор повернувся додому і почав показувати рідним подарунки на День народження. Серед них були гранати “нового західного зразка”, які загиблий почав демонструвати синові.

“Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух”, - розповів Клименко.

Міністр додав, що поліція знайшла в квартирі ще 5 таких нерозірваних гранат, їх відправлять на експертизу.

У кабінеті колеги, який подарував Частякову гранати, провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії.

Як сьогодні повідомив Головокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, сьогодні від вибуху невідомого предмета загинув його помічник і близький друг майор Геннадій Частяков.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 57 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 10 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 15 атак.

На Мар’їнському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 – по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійські засоби, пункт управління та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 6 листопада – в нашій новині.

Сьогодні зранку росіяни обстріляли з артилерії місто Середина-Буда у Сумській області. Внаслідок атаки жінка отримала поранення, несумісне з життям.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора. Згідно з повідомленням, 6 листопада близько 8:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури міста Середина-Буда на Сумщині. Внаслідок атаки ворога 63-річна жінка отримала осколкове поранення та померла в кареті швидкої допомоги.

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 захисників в результаті ракетного удару росіян.

Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії. Військові просять до її закінчення не поширювати неперевірену і часто фейкову інформацію.

"Загинули кращі наші бійці... Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі. Вічна пам'ять воїнам, що віддали за Україну життя!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 листопада в Запорізькій області росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці. Міністр оборони Рустем Умєров доручив Головній інспекції МО провести повну перевірку за фактом удару. Також за фактом російського удару по 128-й бригаді відкрито кримінальне провадження.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!