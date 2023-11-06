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Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, - Клименко

В кабінеті колеги, який подарував Частякову гранати, провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати.

Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, - Клименко
Геннадій Частяков

Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував майору Частякову гранату, від вибуху якої той загинув.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Він зазначив, що майор повернувся додому і почав показувати рідним подарунки на День народження. Серед них були гранати “нового західного зразка”, які загиблий почав демонструвати синові.

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“Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух”, - розповів Клименко. 

Міністр додав, що поліція знайшла в квартирі ще 5 таких нерозірваних гранат, їх відправлять на експертизу. 

В кабінеті колеги, який подарував Частякову гранати, провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії. 

Як раніше повідомив Головокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, сьогодні від вибуху невідомого предмета загинув його помічник і близький друг майор Геннадій Частяков.

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