Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, - Клименко

В кабінеті колеги, який подарував Частякову гранати, провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати.

Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував майору Частякову гранату, від вибуху якої той загинув.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Він зазначив, що майор повернувся додому і почав показувати рідним подарунки на День народження. Серед них були гранати “нового західного зразка”, які загиблий почав демонструвати синові.

“Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух”, - розповів Клименко.

Міністр додав, що поліція знайшла в квартирі ще 5 таких нерозірваних гранат, їх відправлять на експертизу.

В кабінеті колеги, який подарував Частякову гранати, провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії.

Як раніше повідомив Головокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, сьогодні від вибуху невідомого предмета загинув його помічник і близький друг майор Геннадій Частяков.