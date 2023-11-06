Командира бригади відсторонили на час слідства.

На ставці Верховного Головнокомандувача обговорили трагедію з бійцями 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 6 листопада.

З цього приводу доповідали військові, міністр оборони, а також керівник Служби безпеки України.

"Конкретика – що вже вдалося зʼясувати з обставин трагедії, чиї накази створили умови, щоб трагедія сталася. Доповідав, зокрема, головний інспектор Міноборони Воронченко. Командира бригади відсторонено на час слідства. Уся ситуація розбирається похвилинно", - повідомив Президент.

Зеленський наголосив, що "буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога".

"Жодного уникнення відповідальності", - пообіцяв Президент.

Нагадаємо, 3 листопада у Запорізькій області росіяни вдарили ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці. Міністр оборони Рустем Умєров призначив перевірку за фактом російського удару

Нині 128-ма бригада підтвердила загибель 19 своїх бійців.

Видання NV опублікувало відео військового, який розповів, що бійців зібрали у прифронтовому селищі в День артилериста для нагородження.