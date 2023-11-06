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Залужний захищатиме дисертацію в Одеській юридичній академії

Тема наукової робити - засекречена.

Залужний захищатиме дисертацію в Одеській юридичній академії
Валерій Залужний
Фото: facebook.com/CinCAFU

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний готується захищати дисертацію в Одеській юридичній академії.

Про це йдеться на сайті інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Тема, текст і анотація наукової роботи - засекречені. "Дисертація на спеціальну тему, становить державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку", - йдеться на порталі.

Щоправда, за темою дисертації Головнокомандувач публікував статті про дисциплінарну відповідальність військовослужбовців ЗСУ, військову дисципліну в умовах воєнного стану та військово-дисциплінарний проступок.

У наукових робота Залужний підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби.

Місце і дата захисту дисертації на сайті не вказані.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що керівник української військової розвідки Кирило Буданов вступає до аспірантури Острозької академії на спеціальність “Політологія”.

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