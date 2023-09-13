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Буданов вступає до аспірантури Острозької академії

Керівник української військової розвідки вступає на спеціальність "Політологія".

Буданов вступає до аспірантури Острозької академії
Фото: Цензор

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов вступає до аспірантури Острозької академії на спеціальність “Політологія”. 

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на рейтингові списки

За даними рейтингової таблиці, Кирило Буданов перший у списку на спеціальність "Політологія". Формою навчання вказана вечірня.

"У зв'язку з тим, що академію закінчив Головнокомандувач (Валерій Залужний — ред.), дев'ять бойових генералів і командувач 30-ї армії, академія стала популярною. Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні", — розповів Суспільному ректор Острозької академії, Герой України Ігор Пасічник.

Він зауважив, що це ще не зарахування в аспірантуру, а поки рейтинг тих, хто допущений до аспірантури. Наказу про зарахування ще немає.

"Острозька академія зараз входить у трійку найкращих університетів не тільки в Україні. Якщо УКУ приватний університет, то залишилися Києво-Могилянська академія та Острозька академія. Цілком закономірно, що до нас ідуть вступати. Тим більше, що ми маємо таку спеціальність як "Національна безпека" та "Політологія", які якраз пов'язані із питаннями, що стосується військової справи", — додав Ігор Пасічник.

У 2007 році Кирило Буданов закінчив Одеський інститут Сухопутних військ.

Нагадаємо, 7 вересня президент присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта. У цей день українські розвідники відзначають професійне свято.

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