Контрнаступ України продовжиться і після погіршення погоди, – Буданов

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що контрнаступ України проти російських військ триватиме і після настання холодної чи вологої погоди наприкінці цього року, повідомляє Reuters.

Цього літа Україна розпочала контрнаступ, у результаті якого протягом трьох місяців було відвойовано понад десяток сіл на півдні та сході, але його ускладнили величезні мінні поля та міцно закріплені російські сили.

"Бойові дії так чи інакше триватимуть. У холоді, сирості та багнюці боротися складніше. Бойові дії триватимуть. Контрнаступ триватиме", - сказав Буданов.

Зазначається, що такі слова є найпереконливішим на сьогодні доказом того, що Україна не планує зупиняти свій наступ.

Захід поставив військову техніку на мільярди доларів і підготував тисячі українських бійців до контрнаступу, щоб допомогти Києву спробувати повернути територію.

Але повільний прогрес контрнаступу викликав занепокоєння серед прихильників Києва, що це може погано вплинути на збереження масштабів військової допомоги Заходу.

Вадим Скібіцький, чиновник українського військового розвідувального відомства, заявив раніше в суботу, що наразі Росія має 420 000 військових в Україні.

Наступ у південно-східній Запорізькій області, який зараз зосереджена навколо сіл Роботине та Вербове, розглядається як вирішальна частина операції, яка має на меті розділити російські окупаційні сили навпіл на півдні. Але до виконання цього завдання ще далеко.

"Наш контрнаступ відбувається в кількох напрямках", - сказав Буданов, визнаючи, що просування йде повільніше, ніж він хотів, і описуючи ситуацію як складну.

Крім величезної концентрації російських мін, він назвав велику кількість малих російських безпілотників "камікадзе" ключовим фактором, який досі сповільнював прогрес України.

Нагадаємо, у кінці серпня Буданов висловив впевненість, що звільнення Криму не за горами. Глава воєнної розвідки повідомив, що буде наземна операція, буде повернення наших територій.