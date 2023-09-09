На Таврійському напрямку Сили оборони за добу знищили 8 складів боєприпасів та 2 пункти управління ворога

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що, загалом, протягом минулої доби ворог 17 разів атакував позиції Сил оборони та здійснив 744 обстріли, завдав 4 ракетних та 18 авіаударів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1468 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 321 особа (безповоротні - 81, поранені - 233, полон - 7).

Знищено 40 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 1 ББМ, 9 артилерійських систем та мінометів, 1 ППО, 1 РЛС «Зоопарк», 1 ПТРК, 17 БпЛА, 6 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 8 складів боєприпасів та 2 пункти управління ворога.

Нагадаємо, ввечері Генштаб повідомив, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Мають успіх в районах південніше Роботиного та Кліщіївки, закріплюються на досягнутих рубежах, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.