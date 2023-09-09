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У Сімферополі виникла пожежа у військовій частині росіян

Місцева "влада" назвала пожежу "побутовою".  

У Сімферополі виникла пожежа у військовій частині росіян
Скріншот відео
Фото: з відкритих джерел

У Сімферополі загорілася військова частина окупантів. Про це сьогодні після 16:00 повідомляли місцеві Telegram-канали.

Інформацію про загоряння на території військової частини підтвердив "радник глави Криму" Олег Крючков. Однак він назвав пожежу "побутовою". За словами Крючкова, над ліквідацією загоряння працювало два пожежних автомобілі. Наразі пожежа локалізована. 

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Нагадаємо, сьогодні вранці на півдні Криму лунали вибухи. За словами очевидців, два вибухи було чути в районі Старого Криму. Згодом було повідомлення про ще два вибухи. Окупанти про знищення боєприпасів або навчання населення не попереджали. Причини вибухів невідомі.

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