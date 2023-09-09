Країни G-20 заявили у декларації про необхідність відновлення "зернової угоди"

У декларації "Ми одна Земля, одна сім’я, і у нас одне майбутнє" учасники "Групи двадцяти" закликали до виконання Чорноморських зернових угод та припинення воєнних дій, спрямованих на руйнацію об’єктів енергетики та продовольчого забезпечення.

Про це йдеться у декларації, опублікованій на сайті Європейської ради.

"Лідери наголосили на важливості стійкої продовольчої та енергетичної безпеки та закликали до зупинення атак на відповідну інфраструктуру. Ми також висловили глибоке занепокоєння важкими наслідками, які цей конфлікт (війна в Україні – ред.) має для безпеки мирного населення, посилюючи існуючи соціально-економічні труднощі і перешкоджаючи ефективній гуманітарній допомозі", – йдеться у документі.

В декларації також зазначається, що війна в Україні посилює людські страждання, має додатковий негативний вплив на продовольчу та енергетичну безпеку, стійкість ланцюгів постачання, макрофінансову стабільність тощо. Це, як йдеться, створює важкі політичні обставини для країн, особливо для тих, що розвиваються, та для найменш розвинутих, які все ще відновлюються від пандемії COVID-19 та від економічного падіння, що зупинило прогрес в напрямі досягнення Цілей сталого розвитку ООН. При цьому "існують різні погляди та оцінки щодо цієї ситуації".

"Ми вдячні за зусилля Туреччини та за Стамбульські домовленості, досягнуті за сприяння ООН, що складаються з меморандуму про порозуміння між Російською Федерацією та Секретаріатом Об’єднаних Націй з просування російських продовольчих товарів і добрив на світові ринки та з ініціативи щодо безпечного транспортування зерна і продовольства з українських портів (Чорноморська ініціатива). Ми… закликаємо до їх повної, вчасної та ефективної імплементації з метою забезпечити негайну та безперешкодну доставку зерна, продовольства та добрив з Російської Федерації й з України. Це необхідно, щоб відповісти на запит у країнах, що розвиваються та у менш розвинутих країнах, особливо в Африці", – наголошується у документі.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ відреагувало на ухвалення учасниками "Великої двадцятки" підсумкової декларації. У відомстві зазначили, що "в частині щодо агресії Росії проти України G20 немає чим пишатися".

Дводенний 18-й саміт Group of 20 стартував сьогодні у Індії. Україну на саміт не покликали, хоча він передбачає участь і тих держав, які не входять до G20. У МЗС Індії це пояснили тим, що G20 займається зростанням та розвитком, а не вирішенням конфліктів, що, на погляд Індії, має відбуватися в Раді безпеки ООН.