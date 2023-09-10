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Хакери розмістили на російських сайтах інформацію про знищених 4500 танків окупантів

Зображення зі спаленою російською технікою було розміщене на понад 15 сайтах різних підприємств.

Хакери розмістили на російських сайтах інформацію про знищених 4500 танків окупантів

Військові хакери у День танкіста нагадали росіянам, що Сили оборони України знищили понад 4500 російських танків. 

Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

Зображення зі спаленою російською технікою було розміщене на понад 15 сайтах різних підприємств Санкт-Петербургу і Севастополя. 

“Робота продовжується і скоро вся російська федерація буде знати про справжню «велич» російських танкістів”, − йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, РФ використовує програмне забезпечення “Infamous Chisel” для викрадення військової інформації в Україні. ПЗ використовувалося російською групою кіберзагроз, відомою як Sandworm. 

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