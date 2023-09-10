Протягом доби захисники ліквідували ще 490 окупантів та 10 танків

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 по 10 вересня 2023 орієнтовно склали 268 630 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 490 окупантів.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Інші втрати ворога:
- танків – 4554 (+10)
- бойових броньованих машин – 8755 (+16)
- артилерійських систем – 5811 (+22)
- РСЗВ – 760 (+3)
- засоби ППО – 509 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4593 (+5)
- крилаті ракети – 1455 (+0)
- кораблі/катери – 19 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40)
- спеціальна техніка – 872 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, вчора завдяки СБУ горів так званий виборчий штаб у Запорізькій області. По ньому вдарили ударним безпілотником. Фейкові "вибори" на тимчасово окупованих територіях росіяни запланували на 10 вересня. Командування Сил оборони закликає не брати участі в цьому фарсі.