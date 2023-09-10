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Протягом доби захисники ліквідували ще 490 окупантів та 10 танків

Також українські воїни знищили 22 артилерійські системи ворога. 

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 по 10 вересня 2023 орієнтовно склали 268 630 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 490 окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Інші втрати ворога:

  • танків – 4554 (+10)
  • бойових броньованих машин – 8755 (+16)
  • артилерійських систем – 5811 (+22)
  • РСЗВ – 760 (+3)
  • засоби ППО – 509 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4593 (+5)
  • крилаті ракети – 1455 (+0)
  • кораблі/катери – 19 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40)
  • спеціальна техніка – 872 (+2).

Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора завдяки СБУ горів так званий виборчий штаб у Запорізькій області. По ньому вдарили ударним безпілотником. Фейкові "вибори" на тимчасово окупованих територіях росіяни запланували на 10 вересня. Командування Сил оборони закликає не брати участі в цьому фарсі.

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