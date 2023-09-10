Генштаб: більшість "кандидатів" на фіктивних "виборах" окупантів – без освіти і працюють на низькокваліфікованих роботах

Командування Сил оборони закликало не брати участі в цьому фарсі.

Більшість "кандидатів", яких російські окупаційні війська висунули на фіктивних виборах на тимчасово окупованих територіях України, не мають вищої освіти та працюють охоронцями, прибиральницями і двірниками. Окупанти використовують їх для приховування реальних "керманичів" захоплення влади, попередили в Генеральному штабі ЗСУ.

Фарс із підробними "виборами" на українській території заплановано на сьогодні, 10 вересня. "Вибирати" мають незаконних "голів та депутатів місцевих рад".

"Зазначені псевдовибори та їх результати не визнає увесь цивілізований світ, а сам факт їх проведення й участь місцевого населення буде використано окупаційною владою з метою обліку людських мобілізаційних ресурсів та їх подальшого призову до лав загарбницької армії країни-агресора", – наголосили в Генштабі.

Командування Сил оборони України закликає ігнорувати участь у таких псевдодемократичних заходах та уникати призову до окупаційного війська.

Докладно про заздалегідь сфальшовані "вибори", що проводяться окупантами всупереч міжнародного законодавства та є нікчемними, читайте у матеріалі на LB.ua.

Нагадаємо, що торік ворог теж проводив "референдуми" на тимчасово захоплених територіях, результати яких були визначені заздалегідь. Людей до участі в них вони примушували шантажем і погрозами. Частина територій, на яких ворог проводив "референдум" за "приєднання" до РФ, уже звільнені українськими захисниками.