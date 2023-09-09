Внаслідок зіткнення автомобілів на Полтавщині одна людина загинула, ще три травмовані.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Полтавській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 вересня, близько 16:40, на автодорозі Красноград-Полтава, неподалік села Олексіївка, Коломацької територіальної громади. Поліція розпочала кримінальне провадження.

За попередньою версією слідства, відбулося зіткнення автомобілів Volkswagen Golf, під керуванням 27-річного жителя Полтавського району, та Skoda Octavia, під керуванням 38-річного жителя Харківщини.

Унаслідок ДТП водій Volkswagen загинув на місці. Водій Skoda та двоє пасажирів - 18-річнийх хлопець та 13-річна дівчина, отримали тілесні ушкодження. З місця події медики доставили їх до лікарні.

За даним фактом слідчим обласного управління поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Фото: ГУ Нацполіції у Полтавській області

Фото: ГУ Нацполіції у Полтавській області

Нагадаємо, 6 вересня на Київщині фура з тваринами перекинулася на легковик. Водій легковика загинув на місці.