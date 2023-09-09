Батька та доньку в тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу. Ще трьох дівчаток у стані середньої тяжкості самостійно доставили у лікарню родичі.

Сьогодні, 9 вересня, в Одесі сталося загорання у житловому будинку по вулиці 3-та лінія Марії Демченко. Горів двоповерховий житловий будинок, повідомляє ДСНС.

О 17:31 пожежу локалізовано та о 17:47 ліквідовано на площі 80 кв м.

Внаслідок пожежі постраждали 5 осіб, двох з яких, батька, 1972 року народження та доньку, 2019 року народження, в тяжкому стані госпіталізовано до медичного закладу.

Також троє дівчаток : 2013, 2017 та 2008 років народження, самостійно доставлені у лікарню родичами. Стан здоров'я — середньої тяжкості.

Ймовірна причина пожежі – аварійний режим роботи зарядного пристрою акумуляторної батареї. На місці події з родичами постраждалих працювали психологи ДСНС.

Нагадаємо, у серпні на Черкащині під час пожежі стерні загинув чоловік. Причиною займання стало необережне поводження з вогнем.