​Дрони і Міноборони. Три швидкі кроки, щоб скресла крига
​Дрони і Міноборони. Три швидкі кроки, щоб скресла крига
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Пазурі для котячих
Пазурі для котячих
Українська розвідка підтвердила, що на Лимано-Куп'янському напрямку складна ситуація
Українська розвідка підтвердила, що на Лимано-Куп'янському напрямку складна ситуація
На півдні Криму лунали вибухи
На півдні Криму лунали вибухи
У Києві попрощалися із науковцем, релігієзнавцем та колишнім полоненим Ігорем Козловським
У Києві попрощалися із науковцем, релігієзнавцем та колишнім полоненим Ігорем Козловським
Унаслідок землетрусу в Марокко загинули понад тисяча людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки (оновлено)
Унаслідок землетрусу в Марокко загинули понад тисяча людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки (оновлено)
Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
В Індії стартував саміт G20. Без Путіна та Сі, але з Африканським союзом (доповнено)
В Індії стартував саміт G20. Без Путіна та Сі, але з Африканським союзом (доповнено)
ГоловнаСуспільствоПодії

В Одесі сталася пожежа у двоповерховому будинку, постраждав чоловік та чотири дитини

Батька та доньку в тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу. Ще трьох дівчаток у стані середньої тяжкості самостійно доставили у лікарню родичі.

В Одесі сталася пожежа у двоповерховому будинку, постраждав чоловік та чотири дитини
Фото: ДСНС

Сьогодні, 9 вересня, в Одесі сталося загорання у житловому будинку по вулиці 3-та лінія Марії Демченко. Горів двоповерховий житловий будинок, повідомляє ДСНС. 

О 17:31 пожежу локалізовано та о 17:47 ліквідовано на площі 80 кв м.

Внаслідок пожежі постраждали 5 осіб, двох з яких, батька, 1972 року народження та доньку, 2019 року народження, в тяжкому стані госпіталізовано до медичного закладу.

Також троє дівчаток : 2013, 2017 та 2008 років народження, самостійно доставлені у лікарню родичами. Стан здоров'я — середньої тяжкості.

Ймовірна причина пожежі – аварійний режим роботи зарядного пристрою акумуляторної батареї. На місці події з родичами постраждалих працювали психологи ДСНС.

Нагадаємо, у серпні на Черкащині під час пожежі стерні загинув чоловік. Причиною займання стало необережне поводження з вогнем.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies