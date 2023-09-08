Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Пазурі для котячих
Пазурі для котячих
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
ООН підтримає послаблення санкцій проти РФ заради зернової угоди, – Bild
ООН підтримає послаблення санкцій проти РФ заради зернової угоди, – Bild
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
В Україні жінки-медики повинні стати на військовий облік із 1 жовтня, що обмежить їм виїзд із країни, - Веніславський
В Україні жінки-медики повинні стати на військовий облік із 1 жовтня, що обмежить їм виїзд із країни, - Веніславський
​Зуби Суровікіна. Куди рухається “Таврія”?
​Зуби Суровікіна. Куди рухається “Таврія”?
У Кривому Розі ракета влучила в будівлю поліції. Загинув поліцейський, ще понад 70 людей поранені (оновлено)
У Кривому Розі ракета влучила в будівлю поліції. Загинув поліцейський, ще понад 70 людей поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ щонайменше вісім разів вдарила по селу Михайлівка на Херосонщині

Через обстріл загорілася господарська споруда.

РФ щонайменше вісім разів вдарила по селу Михайлівка на Херосонщині
Фото: соцмережі окупантів

Армія Росії атакувала село Михайлівка на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Близько 17.20 8 вересня окупанти вдарили по населеному пункті щонайменше всім разів. Через обстріл загорілася господарська споруда.

Фото: Херсонська ОВА

На щастя, постраждалих серед цивільних немає.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, нині загарбники скинули авіабомбу на село Одрадокам’янка Херсонської області. Внаслідок атаки загинули троє жителів.

Напередодні російська армія двічі атакувала Одрадокамʼянку. Внаслідок атаки один чоловік помер, двоє отримали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies