РФ щонайменше вісім разів вдарила по селу Михайлівка на Херосонщині

На щастя, постраждалих серед цивільних немає.

Близько 17.20 8 вересня окупанти вдарили по населеному пункті щонайменше всім разів. Через обстріл загорілася господарська споруда.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

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