РФ щонайменше вісім разів вдарила по селу Михайлівка на Херосонщині

Армія Росії атакувала село Михайлівка на Херсонщині.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Близько 17.20 8 вересня окупанти вдарили по населеному пункті щонайменше всім разів. Через обстріл загорілася господарська споруда.
На щастя, постраждалих серед цивільних немає.
Нагадаємо, нині загарбники скинули авіабомбу на село Одрадокам’янка Херсонської області. Внаслідок атаки загинули троє жителів.
Напередодні російська армія двічі атакувала Одрадокамʼянку. Внаслідок атаки один чоловік помер, двоє отримали поранення.