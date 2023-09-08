Чому мову героїв вчать по всьому світу

Розпочате росією повномасштабне вторгнення на територію України стало не тільки шоком та жахом від воєнних злочинів російської армії, а й потужним стимулюючим фактором як для російськомовних громадян України, які нарешті прагнуть позбутися залежності від «руського міра» та перейти на українську мову у повсякденному житті, так і для іноземців.

Фото: Олександр Рудоманов

Відродження української мови перегукується з минулими сторінками історії України, коли її використовували як «інструмент опору» російському імперіалізму. Вже з березня 2022 року помітно зменшується використання російської мови в побуті. За результатами соціологічного дослідження "Уявлення про патріотизм та майбутнє України", проведеного Соціологічною групою Рейтинг з 16 по 20 серпня 2023 року, майже 60% українців переважно використовують українську мову вдома. Близько 30% осіб комунікують як українською, так і російською, тоді як лише 9% користуються переважно російською мовою.

Процес переходу на українську став розповсюджуватися не тільки в масштабах країи. Інтерес до вивчення української зріс в усьому світі. Це зумовлено кількома чинниками: деяким подобається наша «солов’їна» через милозвучність; інші відчувають бажання підтримати українців у цей важкий час; деякі прагнуть вивчати мову через те, що мають друзів чи знайомих українців, а є такі, що вже живуть в Україні, або мають намір це зробити у майбутньому.

Все частіше на сторінках українських та міжнародних медіа можна зустріти історії про іноземців з Японії, Великої Британії, США, Колумбії, Нігерії, Парагваю, які вирішили ближче познайомитися з українською культурою та розпочали вивчати історію та мову. В багатьох країнах дивуються тим українцям, які не відмовилися від мови країни-агресорки, а продовжують говорити російською.

Постає риторичне питання: чому в'єтнамець за 8 місяців зміг вивчити українську, а деякі українці, які живуть все життя в Україні, досі не опанували рідну мову? Ще один приклад, американки, редокторки та блогерки Елісон Рочфорд, яка мешкає поблизу Бостона у штаті Массачусетс. На своїй сторінці в “Інстаграм” вона розповіла, що почала вивчати українську мову з багатьох причин, але передовсім – це акт спротиву російським силам, які сотні років цілеспрямовано знищували українську мову. Також пані Рочфорд зазначила, що це гарна можливість споживати більше українських новин. “У той час, як все більше новин перекладається англійською мовою, тільки українською мовою можна по-справжньому зрозуміти набагато більше контексту та почути від людей їхніми словами, що відбувається в Україні”.

У статті «Молоді іноземці все частіше вивчають українську, а не російську» видання «Euromaidan press» розповідає історії молодих іноземців, які активно вивчають та популяризують українську. Деякі з них уже проживали або проживають в Україні, інші сподіваються її відвідати. Ці юнаки та дівчата обговорюють тонкощі української мови, мотиви її вивчення, діляться своїми думками про українську.

Один із героїв статті – Деніел Брумфілд, дослідник, засновник онлайн-школи англійської мови, родом із Великої Британії. З 2013 року жив спочатку в Одесі, потім у Києві.

В Одесі він вивчав російську мову, але у Києві перевагу надавав українській. Вивчав мову, використовуючи онлайн-ресурси, дивився українські фильми та новини, з друзями розмовляв українською, для поліпшення граматичних навичок займався з репетитором. Зараз він спілкується виключно українською мовою.

Даніел визнає, що є деякі мовні труднощі, зокрема, вимова літер "ч" і "щ" і їх розрізнення, відмінювання слів, а також складність роду іменників. Незважаючи на мовні труднощі, Даніел дивиться на майбутнє України з оптимізмом. Для нього Україна – друга батьківщина, і володіння українською відкриває багато можливостей. «Навіть недосконала українська перевершує російську, бо це відображає пристрасть і любов до цієї країни», – зазначає він.

Усі ці люди доводять, що ключовими факторами їх успішного вивчення української мови є наполегливість, бажання та повага до України. Усім, хто прагне опанувати українську, рекомендую не боятися помилок, вивчати граматику і просто говорити українською, адже це – мова героїв.