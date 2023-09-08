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Росіяни вдарили по селищу біля Торецька, поранені двоє підлітків і їхні батьки

Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, у якому перебувала родина.

Росіяни вдарили по селищу біля Торецька, поранені двоє підлітків і їхні батьки
Фото: Торецька міська військово-цивільна адміністрація

Росіяни з артилерії обстріляли 8 вересня селище Північне, що біля Торецька на Донеччині.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, у якому перебувала родина. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє братів 14 та 15 років, а також їхні батьки. Усім потерпілим надали медичну допомогу.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, за минулу добу на Донеччині шестеро людей були поранені через російські обстріли. Ракету С-300 окупанти спрямували, зокрема, на Костянтинівку.

За даними ювенальних прокурорів, станом на ранок 8 вересня 2023 року за офіційною інформацією 503 дитини загинули та понад 1120 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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