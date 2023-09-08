Впровадження кейс-менеджменту у сферу соціальних послуг

Сучасна соціальна сфера акцентується на інклюзивності, доступності та гнучкості. Наразі Міністерство соціальної політики працює над низкою ініціатив, що спрямовані на забезпечення індивідуальних потреб громадян. Однією з ключових ініціатив є впровадження електронного кейс-менеджменту.

Фото: Владислав Кузніченко

Кейс-менеджмент – це системний підхід до управління випадком, тобто структуроване надання послуг та підтримки для вирішення індивідуальних потреб. Він використовується в різних сферах, включаючи соціальну роботу, медичну допомогу, освіту тощо.

По суті кейс-менеджмент – це визначення проблеми особи, розробка плану дій для її розв'язання, координація ресурсів і послуг для досягнення мети, а також відстеження та оцінка результатів. У соціальній роботі це означає скоординоване надання допомоги та підтримки людям, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Електронний кейс-менеджмент передбачає використання комп’ютерних процесів на всіх етапах – від аналізу потреб до оцінки результатів. В єдиному електронному захищеному форматі також зберігається вся інформація про клієнтів, їхні потреби, плани та результати.

На сьогодні Мінсоцполітики продовжує розвивати Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС) для реалізації цього підходу. Проєкт включає створення електронних кабінетів для клієнтів, надавачів соціальних послуг та кейс-менеджерів.

Які ключові кроки передбачено в роботі кейс-менеджера при веденні випадку:

● визначення особи/сім’ї, яка перебуває у СЖО; формування заяви/повідомлення звернення про таку особу/ сім’ю; аналіз документів особи, доданих до звернення/заяви (або допомога у зборі документів);

● аналіз ситуації про особу/сім’ю (візит до сім’ї/особи); залучення та приймання особи у ведення випадку під час надання соціальної послуги. На ньому відбувається зустріч; визначення, чи підходить програма особі; безпосередньо залучення клієнта в програму;

● оцінка ситуації та потреб клієнта. На цьому етапі кейс-менеджер визначає можливості й потреби клієнта відповідно до життєвої ситуації, в якій він опинився; аналіз доходів особи; проведення розрахунків; прийняття рішення про надання чи відмову в наданні соціальної послуги;

● розробка індивідуального (сервісного) плану. На цьому етапі спеціаліст з кейс-менеджменту безпосередньо здійснює розробку спільно з клієнтом чіткого плану, який містить цілі, відповідні потребам, і використовує можливості, виявлені при оцінці. План повинен складатися з об’єктивних цілей, бути прив’язаний до часу й регулярно оновлюватися;

● виконання плану роботи з клієнтом. Інтервенція – визначення послуг та видів допомоги, що підходять під цей етап плану. Направлення клієнта туди, де він може отримати ці послуги й допомогу.

● моніторинг процесу роботи з клієнтом. На цьому етапі кейс-менеджер оцінює та перевіряє, чи працює план і, чи приносить його виконання очікувані результати; здійснює фіксацію етапності супроводу і проміжних результатів. Швидке формування звітів за описаними вище критеріями.

● оновлення індивідуального (сервісного) плану. На цьому етапі фахівець з кейс-менеджменту може виявити необхідність зміни плану відповідно до актуальних потреб клієнта;

● вихід із програми. Завершення – закриття випадку, після того, як план виконаний і за його допомогою досягнуто бажаного ефекту в задоволенні потреб, виявлених на стадії оцінки.

Функціонал ЄІССС забезпечуватиме можливість створення електронних документів по кожному з етапів, а також формування аналітичної звітності на підставі даних, що міститимуться в ЄІССС. Розбудову системи адмініструє ІТ-підприємство соціальної сфери — ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України.

Основна перевага електронного кейс-менеджменту полягає в його ефективності та можливості зосередитися на безпосередньому наданні підтримки клієнтам, оскільки більша частина адміністративних та організаційних завдань може бути автоматизована.

Досвід іноземних країн показує, що впровадження інноваційних підходів до соціальної політики, активно використовуючи інформаційні технології дозволяє досягти кращих результатів. Переймаючи цей приклад, Україна впроваджує електронні сервіси та онлайн-платформи, що стають стандартом для надання якісних соціальних послуг і спрощують взаємодію громадян з державними органами.